Фальшивка и пыль в глаза: позорное вранье шоу «Самый умный» разоблачили лишь спустя годы
Интернет-пользователи обратили внимание на одну важную деталь.
Шоу «Самый умный» давно прекратило свое существование на отечественном телевидении. Несмотря на это, полюбившийся зрителям проект помнят и горячо обсуждают до сих пор.
Ведущей программы стала Тина Канделаки, которая поражала зрителей своей дикцией и скоростью речи. Немало удивляло публику и то, что участники интеллектуальной игры, которыми были школьники разных возрастов, нисколько ей не уступали. Едва услышав вопрос, они тут же давали ответ.
Лишь спустя годы позорное вранье шоу разоблачили. В Сети пишут, что съемки передачи были не более чем фальшивкой и пылью в глаза. Интернет-пользователи не верят в то, что участники могли столь быстро находить правильные ответы на каверзные вопросы. Многие предположили, что каждый выпуск шоу был отыгранным спектаклем.
«Они, скорее всего, эти вопросы заранее получали и готовились дома. Не все вопросы, конечно, а только эти, которые серией пулеметной. Каждый понимает, что так отвечать нереально. У них просто из памяти ответ всплывает, как только видят первые слова в вопросе», «Они заранее знают ответы и просто смотрят на конец предложения вопроса и отвечают», — подытожили пользователи Сети.