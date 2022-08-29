Фальшивка и пыль в глаза: позорное вранье шоу «Самый умный» разоблачили лишь спустя годы

Шоу «Самый умный» давно прекратило свое существование на отечественном телевидении. Несмотря на это, полюбившийся зрителям проект помнят и горячо обсуждают до сих пор.

Ведущей программы стала Тина Канделаки, которая поражала зрителей своей дикцией и скоростью речи. Немало удивляло публику и то, что участники интеллектуальной игры, которыми были школьники разных возрастов, нисколько ей не уступали. Едва услышав вопрос, они тут же давали ответ.

Лишь спустя годы позорное вранье шоу разоблачили. В Сети пишут, что съемки передачи были не более чем фальшивкой и пылью в глаза. Интернет-пользователи не верят в то, что участники могли столь быстро находить правильные ответы на каверзные вопросы. Многие предположили, что каждый выпуск шоу был отыгранным спектаклем.