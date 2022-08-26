Фадеев ни при чем: Савичева впервые проговорилась о конфликте с Серябкиной

Юлия Савичева прокомментировала слухи о своих напряженных отношениях с Ольгой Серебякиной. О том, что певицы открыто враждуют, источники судачат уже несколько лет. По их мнению, перессорились исполнительницы из-за мужчины. Савичева была фавориткой продюсера Максима Фадеева на протяжении многих лет с момента участия в «Фабрике звезд» в 2003 году.

Но к 2014 году Юлия вышла замуж и стала появляться на сцене все реже. В интервью певица объясняла это разладом в отношениях с продюсером, туманно рассказывая о новых друзьях Фадеева, которые отгораживали его от других людей. Савичева даже подозревала, что в деле было замешано колдовство: ей снились мрачные сны, усилилась тревожность, а затем она перенесла выкидыш. В итоге в 2015 году певица улетела жить в Португалию, где спустя 2 года стала матерью.

Юлия не называла конкретных имен тех, кого она винила в своей размолвке с Фадеевым, но поклонники были уверены, что это Ольга Серябкина. О том, что солистка группы Serebro специально выживала других «любимиц» продюсера, говорили и Елена Темникова, и Наргиз Закирова. Однако Савичева до сих пор уверяет, что никакого конфликта с Серябкиной у них нет. При встрече они могут даже перекинуться парой слов.