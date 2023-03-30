Ей же всего 48 лет: на сдавшую дочь Михалкова страшно смотреть (фото)

Анна Михалкова пользуется большой популярностью у режиссеров. Только в этом году звезда задействована в работе как минимум над семью проектами. Такой плотный рабочий график приносит свои плоды. Актриса не сдает позиций в отечественном кинематографе, за что расплачивается собственной красотой.

Артистка нечасто выходит в свет, но каждое ее появление на публике приводит к пересудам. Поклонники обращают внимание на то, что Михалкова заметно сдала и даже не думает брать себя в руки. Глядя на снимки знаменитости, многие отказываются верить, что ей всего 48 лет.

По слухам, дочь Никиты Михалкова ни разу не ложилась под нож хирурга. Сомневаться в этом фанатам не приходится: лицо актрисы, покрытое глубокими старческими морщинами, говорит само за себя. К тому же интернет-пользователи отмечают, что артистка выглядит слишком уставшей, поэтому перерыв в работе пошел бы ей на пользу.