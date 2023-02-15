Ей завидует даже Бузова: обомлеете, увидев жену самого красивого актера в Турции

Бурак Озчивит популярен не только в Турции, но и за ее пределами. Актер засветился в таких известных сериалах, как «Великолепный век» и «Черная любовь», благодаря чему обзавелся армией преданных поклонниц, готовых ради него буквально на все.

Вот только шансов у фанаток нет никаких. Уже больше пяти лет знойный красавчик женат на Фахрие Эвджен, которой завидует даже Ольга Бузова. Известно, что она большая поклонница Озчивита. Дошло до того, что певица настолько сильно докучала звезде сообщениями в соцсетях, что тому пришлось ее заблокировать.

Любопытно, что Эвджен вовсе не находится в тени своего звездного супруга. Она успешная актриса и модель, имя которой известно по всему миру. Избранница Бурака отличается не только потрясающим талантом, но и невероятно привлекательной внешностью. Подарив мужу двоих сыновей, младший из которых появился на свет в январе этого года, артистка по-прежнему может похвастаться стройной фигурой, чем вызывает у хейтеров приступы зависти.