Ей завидовала каждая американка: что стало с культовой супермоделью в 50 лет (фото)

Тайра Бэнкс известна тем, что не только добилась невероятного успеха в модельном бизнесе, но и стала борцом с расовыми предрассудками. Знойная красотка оказалась первой афроамериканской моделью, о которой заговорил весь мир.

В 90-е Бэнкс без преувеличения считалась суперзвездой. Она блистала не только на подиуме, но и на экране — снималась в кино, была телеведущей, создала ряд успешных шоу. Красотке с обложки VOGUE завидовала каждая американка, но все это осталось в прошлом.

Бэнкс уже давно не та стройная девчонка с глянца. В свои 50 лет она заметно изменилась. Поклонники не без сожаления отмечают, что некогда привлекательная модель лишилась былого очарования. Она заметно поправилась, а на ее лице видны первые признаки старения. В любом случае знаменитость не унывает, а на нападки хейтеров отвечает, что внутренняя красота гораздо важнее внешней.