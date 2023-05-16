Ей точно не тридцать? 13-летняя дочь Кузи из «Универа» шокировала россиян

Актер Виталий Гогунский прославился после выхода нашумевшего ситкома «Универ». Цитаты его персонажа Кузи стали крылатыми и вошли в обиход. Юная дочь актера Милана тоже стала известной и уже успела обзавестись армией фанатов.

Гогунская — популярный блогер и певица. Но не все в восторге от ее творчества. Кроме того, общественность смущает внешний вид 13-летней Миланы — на вид девушке не меньше 30.

Блогер одевается как взрослая гламурная женщина и наносит на лицо тонну макияжа. Так, на одном мероприятии она предстала в облегающем платье и с накрученными волосами. Подписчики были шокированы внешним видом Миланы, ведь она совсем не похожа на девочку-подростка.

Пользователи Сети призвали ее мать обратить внимание на дочь и принять какие-то меры. Вот какие комментарии они оставили под ее фото: