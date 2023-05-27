Ей точно не пятьдесят? На дочь Умы Турман без слез не взглянешь
С ней сотворили что-то невероятное.
Майя Хоук появилась на свет в браке Умы Турман и Итана Хоука. Сегодня 24-летняя дочь голливудских суперзвезд покоряет актерский Олимп и делает в этом определенные успехи.
На днях Хоук посетила Каннский кинофестиваль вместе со своей матерью. Публику привлек внимание специфический наряд Майи: зеленое платье, светло-голубые перчатки, белые сапоги. Образ дополнили тяжелый макияж глаз и стрижка, которая больше подходит для 50-летних дам.
У многих возникло ощущение, что стилист и визажист намеренно поиздевались над Хоук и превратили привлекательную актрису в карикатурную тетушку. На такую Майю стыдно и больно смотреть, ведь она выглядит старше своей матери, которой, на секунду, 53 года.
Российские пользователи Сети тоже высказали свое мнение:
«Светлана Бондарчук 2.0», «Образ Фионы? Царевны-лягушки?», «Что-то пошло не так у стилиста. Платье можно было бы обыграть получше. Не вяжутся ни обувь, ни перчатки. Провал», «Как-то очень взросло выглядит. Старше мамы».