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Ей точно не пятьдесят? На дочь Умы Турман без слез не взглянешь

27 мая 2023 08:00
Ей точно не пятьдесят? На дочь Умы Турман без слез не взглянешь

С ней сотворили что-то невероятное.

Майя Хоук появилась на свет в браке Умы Турман и Итана Хоука. Сегодня 24-летняя дочь голливудских суперзвезд покоряет актерский Олимп и делает в этом определенные успехи.

На днях Хоук посетила Каннский кинофестиваль вместе со своей матерью. Публику привлек внимание специфический наряд Майи: зеленое платье, светло-голубые перчатки, белые сапоги. Образ дополнили тяжелый макияж глаз и стрижка, которая больше подходит для 50-летних дам.

У многих возникло ощущение, что стилист и визажист намеренно поиздевались над Хоук и превратили привлекательную актрису в карикатурную тетушку. На такую Майю стыдно и больно смотреть, ведь она выглядит старше своей матери, которой, на секунду, 53 года.

Ей точно не пятьдесят? На дочь Умы Турман без слез не взглянешь

Российские пользователи Сети тоже высказали свое мнение:

«Светлана Бондарчук 2.0», «Образ Фионы? Царевны-лягушки?», «Что-то пошло не так у стилиста. Платье можно было бы обыграть получше. Не вяжутся ни обувь, ни перчатки. Провал», «Как-то очень взросло выглядит. Старше мамы».

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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