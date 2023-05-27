Ей точно не пятьдесят? На дочь Умы Турман без слез не взглянешь

Майя Хоук появилась на свет в браке Умы Турман и Итана Хоука. Сегодня 24-летняя дочь голливудских суперзвезд покоряет актерский Олимп и делает в этом определенные успехи.

На днях Хоук посетила Каннский кинофестиваль вместе со своей матерью. Публику привлек внимание специфический наряд Майи: зеленое платье, светло-голубые перчатки, белые сапоги. Образ дополнили тяжелый макияж глаз и стрижка, которая больше подходит для 50-летних дам.

У многих возникло ощущение, что стилист и визажист намеренно поиздевались над Хоук и превратили привлекательную актрису в карикатурную тетушку. На такую Майю стыдно и больно смотреть, ведь она выглядит старше своей матери, которой, на секунду, 53 года.

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