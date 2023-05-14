Ей точно 92 года? Главная соперница Мэрилин Монро забыла постареть (честное фото)

Принято считать, что в свое время Мэрилин Монро была самой главной красавицей Голливуда и никто не смел оспорить это утверждение. Однако у роскошной блондинки с нежным голосом были такие же обворожительные соперницы.

Одной из них стала Мейми Ван Дорен. Актриса могла похвастаться стройной фигурой, лучезарной улыбкой и миловидными чертами лица. Она не стеснялась подчеркивать свою пышную грудь и очень скоро стала настоящим секс-символом. Но из-за внешнего сходства с Мэрилин ей постоянно приходилось терпеть сравнения.

Время шло, и в кинематографе появлялись новые красавицы. Тем не менее Мейми продолжала будоражить умы фанатов. Казалось, что актриса практически не старела и буквально застыла во времени. Сегодня блондинке уже исполнилось 92 года, но выглядит она гораздо моложе своего возраста. У звезды практически нет морщин, а свои большие глаза и пышные губы она умело подчеркивает с помощью яркого макияжа.