Ей точно 50 лет? Культовая красотка Кармен Электра забыла состариться (фото)

Кармен Электра свои первые шаги в шоу-бизнесе сделала в начале 90-х. Она подписала контракт с лейблом известного американского музыканта Принса и начала свою карьеру певицы. Правда, с этим у нее не заладилось.

Тогда знаменитость решила променять сцену на съемочную площадку. Актерская профессия принесла ей славу и успех, но этому поспособствовало другое поприще, на котором звезда показала себя во всей красе.

После того как Электра увеличила грудь, ее стали все чаще приглашать на разного рода фотосессии. В результате ей довелось засветиться на страницах популярного мужского журнала Playboy. Именно после этого Кармен и пригласили в сериал «Спасатели Малибу».

Одно лишь ее появление на экране лишало мужчин дара речи. Стоит признать, что с тех пор ничего не изменилось. Сегодня культовой красотке уже 50 лет, но, глядя на ее фотографии, в это совершенно невозможно поверить. Не будет преувеличением сказать, что забывшая состариться Электра по-прежнему невероятно сексуальна и притягательна.