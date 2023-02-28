Ей сколько лет? Народ выпал в осадок от фото Пеговой

Поклонники в очередной раз признались в любви артистке.

В социальных сетях Ирина Пегова откровенно рассказывает о своей жизни и карьерных успехах. Артистка делится десятками снимков, некоторые из которых шокируют даже ее преданных фанатов.

Так, несколько дней назад знаменитость опубликовала кадры из своего путешествия в подмосковный заповедник Абрамцево. На фотографиях 44-летняя Пегова позирует на фоне местных достопримечательностей, красуясь ярко-розовым пуховиком.

Подписчики не оставили без внимания публикацию артистки. Как признались фанаты, они не сразу узнали Пегову, ведь та выглядит значительно моложе своих лет. Поклонники осыпали знаменитость комплиментами, отметив ее красу и харизму, которая заметна даже на любительских снимках.