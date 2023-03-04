Ей нельзя не восхищаться: Клявер показал свою 73-летнюю маму (фото)

Бывшие участники дуэта «Чай вдвоем» Стас Костюшкин и Денис Клявер взорвали Сеть новостью о своем воссоединении. Исполнители работают над совместным релизом, детали которого пока держатся в секрете. И пока поклонники дуэта довольствуются их сольными треками, Денис Клявер приоткрыл завесу над тщательно охраняемой семейной жизнью, показав подписчикам свою маму.

Артист поздравил родительницу с днем рождения, опубликовав видео, на котором они вместе поют его песню «Мама». Исполнитель аккомпанирует сам себе на белоснежном пианино, а 73-летняя мама подпевает стоя.

К трогательным словам присоединились многие коллеги по цеху, среди которых Юлия Савичева, Саша Савельева, Анна Семенович и Владимир Левкин. «Как я ей восхищаюсь! Долгих лет радости и здоровья!» — пожелала солистка группы IOWA. «Какая же чудесная мамуля! Долгих, здоровых и активных лет жизни!» — написала дрессировщица Карина Багдасарова и пожелала больше радостных событий.