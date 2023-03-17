Ей не может быть 58 лет: нестареющая Алена Апина потрясла народ дерзким декольте

Без хитов группы «Комбинация» нельзя было представить ни одну вечеринку. Яркие и сексапильные образы Алены Апиной копировали многие девушки. А «Ксюшу», «Леху» и «Бухгалтера» пела вся страна. 58-летняя Апина не часто посещает тусовки. В январе она появилась на премьере шпионского триллера Гая Ричи «Операция „Фортуна“: Искусство побеждать» с дочерью Ксенией.

Поклонники отметили, что певица хорошо сохранилась. Взглянув на фото в ее личном блоге, можно и вовсе подумать, что на дворе самое начало 2000-х. Артистка часто выкладывает кадры, где она предстает в коротких ассиметричных топах, но недавняя публикация Апиной вызвала настоящий фурор.

На фото звезда сидит в светло-сером пеньюаре со взглядом, устремленном мимо камеры. Постановка кадра позволяет предположить, что на исполнительнице нет бюстгальтера. «Моя первая любовь!», «Красивая, сексуальная женщина в своем теле и в своем возрасте — пример», — восхитились подписчики, добавив, что годы словно потеряли власть над хитмейкером. Некоторые комментаторы считают впечатляющий лук артистки результатом умелой работы в «Фотошопе». «Это фильтры, она уже старенькая»,— написала подписчица.