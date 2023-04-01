Ей как будто и 18 нет: внешность жены Кейджа ошарашила народ (фото)

Каждый выход в свет Николаса Кейджа и его пятой жены — 27-летней японки Рико Шибате — поднимает волну недоумения в Интернете.

Актер познакомился со своей пятой избранницей в 2020 году на съемках, где у Шибате была небольшая роль. Девушка с экзотической внешностью привлекла голливудского сердцееда. Его не остановила даже разница в возрасте. Звезда «Оружейного барона» и «Призрачного гонщика» старше своей возлюбленной на 30 лет. А сама Рико младше старшего сына Кейджа на четыре года.

Разница в возрасте не мешает счастью звездной пары. Поженились они в 2021-м. В прошлом году у них появилась дочь — Огаст Франческа Коппола Кейдж. При этом жена артиста выглядит неправдоподобно молодо. На совместных фотографиях они больше похожи на отца и дочь, нежели на супружескую пару. Оскароносный актер наверняка справедливо считает, что любви все возрасты покорны. А фанаты теряются в догадках, почему Кейдж остановил свой выбор на этой девушке.