Ей двенадцать? Народ впал в ступор, увидев фото звезды индийского кино

Индийское кино во все времена славилось своими красавицами-актрисами. Одной из ярчайших звезд Болливуда считается роскошная Айшвария Рай, которая известна по картинам «Принцесса специй», «Невеста и предрассудки», а также по рекламе люксовой косметики.

В ноябре прошлого года индийская актриса отметила свое 49-летие. Глядя на нее, создается впечатление, что Айшвария узнала секрет вечной молодости, ведь с годами она становится все краше. Недавно Рай поделилась семейным снимком в своих соцсетях и произвела настоящий фурор.

Поклонники звезды не скрыли своих эмоций. Они написали, что актриса выглядит неприлично молодо для своего возраста, ведь она может сойти за 12-летнюю девочку: миловидное лицо, гладкая кожа, распахнутые глаза, длинные волосы. Рядом с дочерью, которой 11 лет, она выглядит почти как ее ровесница.

Айшвария прославилась в середине 90-х, когда завоевала титул «Мисс мира». Вскоре она начал активно сниматься в кино и стала мировой знаменитостью. Звезда Болливуда замужем за Абхишеком Баччаном, вместе с которым воспитывает дочь Аарадхию. Малышка, судя по всему, растет точной копией от отца, ведь от матери она не унаследовала ни единой черты.