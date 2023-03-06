Ей бы в актрисы: красотка-дочь Джоконды из «9 роты» заставит ахнуть (фото)

Даже для артистов, наделенных безусловным талантом и харизмой, важно выходить в свет и общаться с публикой и журналистами, чтобы оставаться в информационном пространстве. То же самое необходимо и малоизвестным начинающим актерам.

Но дочь Константина Крюкова, которая вполне могла бы вписаться в мир театра и кино, решила вести скрытный образ жизни. Отец девочки, известный по роли Джоконды в фильме «9 рота», признался, что его ребенок вырос интровертом.

У Юлии очень спокойный характер, поэтому она предпочитает проводить время в кругу близких людей. Юная наследница актера сторонится внимания, а со знаменитым папой любит отдыхать на пляже или играть в компьютерные игры. Однако изредка она все же выходит с ним на красные дорожки. Глядя на немногочисленные фотографии девочки, можно сказать, что она подрастает настоящей красавицей. У нее нежные черты лица и милейшая улыбка.