Ей 17, но мужчины уже волнуются: девочка из «Росомахи» превратилась в красотку

Боевик «Логан», вышедший на экраны в 2017 году, показал зрителям качественно новый жанр кино о супергероях. Вместо привычного блокбастера картина оказалась скорее драматическим триллером. Лента завершала трилогию, посвященную Росомахе из «Людей Икс». Персонажа, как и в предыдущих фильмах франшизы, сыграл Хью Джекман.

Но куда больше зрителей впечатлила даже не его игра, а мастерство маленькой партнерши — юной актрисы Дафни Кин. По сюжету она получила роль 11-летней мутантки Икс-23, обладающей способностями, похожими на навыки Росомахи. Эта маленькая озлобленная девочка никому не доверяла, но лишь Логану удавалось завоевать ее расположение.

Сейчас Дафни уже 17 лет, из мрачной малышки она выросла в настоящую красотку, сравнимую с популярными моделями из соцсетей. Пока ее карьера активно не развивается: после «Логана» Кин снялась только в сериале «Темные начала» и в драме «Ана». Пользователи Сети поразились тому, как изменилась Кин, отметив, что она выглядит значительно старше своего возраста.