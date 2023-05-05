Евдокия Германова сдала приемного сына в детдом: парень спустя много лет вышел из тени

Актриса Евдокия Германова не раз признавалась, что за годы жизни ей так и не удалось встретить достойного спутника, с которым она могла бы завести детей. Тем не менее однажды она стала матерью, усыновив мальчика Колю из детдома. Но им не удалось стать крепкой семьей.

По словам артистки, первые годы она была счастлива со своим сыном и окружала его заботой и любовью. Однако со временем начала замечать, что Коля воровал ее вещи. Позднее он начал воровать и у ее коллег по театру, а сама Евдокия якобы заметила тягу к холодному оружию и насилию у своего наследника.

Поведение сына напугало ее, и она отправила мальчика в психиатрическую лечебницу. Врачи провели множество тестов и установили, что Коля страдает от «хронического шизофренического расстройства», после чего его отправили обратно в детский дом.

Сегодня Коля старается жить полноценной жизнью и строит семью, но страдает от безденежья. Он не общается с матерью, хотя и мечтает получить от нее объяснения и честное признание. За прошедшие годы наследник Германовой так и не понял, почему она решила сдать его в детдом, а не бороться за его здоровье, ведь неоднократно говорила, как сильно любит его.