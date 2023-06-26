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Эту женщину Ошпаренный из «Бумера» боготворит 17 лет: внешне понравится не всем

26 июня 2023 11:00
Эту женщину Ошпаренный из «Бумера» боготворит 17 лет: внешне понравится не всем

Эффектной красоткой не назвать.

Андрей Мерзликин стал звездой, сыграв Ошпаренного в «Бумере». Будучи популярным актером, он мог менять женщин как перчатки. Но личная жизнь знаменитости давно устоялась.

В 2006 году артист узаконил отношения с Анной Осокиной, которая младше на семь лет. По образованию она психолог, но работает пресс-секретарем мужа.

Артист буквально боготворит возлюбленную, подарившую ему четверых детей — двоих сыновей и двух дочерей. Супруги построили большой дом, о котором долго мечтали. Не будет преувеличением сказать, что они по-настоящему счастливы вместе.

Однако хейтеры всегда найдут, к чему придраться. Многим не нравится внешность женщины, в которой Мерзликин души не чает вот уже 17 лет. Ранее актер опубликовал фото супруги в личном Telegram-канале, и назвать на нем Осокину эффектной красоткой язык не повернется.

Эту женщину Ошпаренный из «Бумера» боготворит 17 лет: внешне понравится не всем
Фото: кадр из фильма «Бумер» (2003), социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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