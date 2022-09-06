Эту японку знала вся Россия: вот как изменилась дочь Жана Рено из «Васаби»

С момента съемок хита Люка Бессона актриса Реко Хиросуэ так больше и не получила ни одной известной широкому зрителю роли.

«Коллаж нашей жизни», «Медленный танец», «Ушедшие»... Из всех этих названий среднестатистическому киноману что-то скажет разве что последнее. Да и то только по той причине, что фильм, где Хиросуэ исполнила главную женскую роль, в 2008 году получил «Оскар» как лучшая картина на иностранном языке.

Между тем 41-летняя актриса по-прежнему активно снимается. И хотя ролей, сравнимых по популярности с Юми из «Васаби», у нее с 2001 года так и не было, в родной Японии она по-прежнему востребована. Кроме того, за эти годы она успела стать популярной певицей в Стране восходящего солнца. Ведь Реко вот уже многие годы остается верна второй своей главной страсти — караоке.

Все свободное время Хиросуэ любит проводить в кругу семьи вместе с мужем Кендл Джун и двумя детьми, устраивая для них семейные праздники с мороженым. Его она тоже очень любит. Все это делает Реко счастливой и довольной жизнью, даже несмотря на неизвестную широким массам кинокарьеру.