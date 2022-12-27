Эту сцену Надя из «Девчат» так и не простила режиссеру: вот что он вырезал

В комедии «Девчата» режиссер Юрий Чулюкин показал разные женские характеры: яркую, но несчастную Анфису, очаровательную Тосю, предприимчивую Надю, всепрощающую маму Веру. Каждая из них по-своему относилась к любви. Например, Надю остальные девушки критиковали за роман с немолодым Ксан Ксанычем. Его действительно нельзя было назвать привлекательным и добрым мужчиной, напротив, он был показан на экране пронырливым хитрецом. Анфиса считала, что Надя просто боится остаться старой девой и надеется на выгодный брак.

В финале фильма пара получала отдельную комнату, куда и переезжала. Однако в книге, по которой была снята картина, Надя понимала, что действительно не любила Ксан Ксаныча и в итоге уходила от него. Такой эпизод был и в ленте, но на монтаже Чулюкин решил от него избавиться. По его мнению, эта сцена была бы слишком серьезной и «тяжелой» для «Девчат».

Исполнительница роли Нади Инна Макарова такой поступок режиссеру так и не простила. Ведь ее героиня тогда представала слабой и безвольной. Актриса даже отказалась приходить на премьеру.