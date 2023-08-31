Эту российскую актрису считают бездарностью: попала в кино через известного хоккеиста

Об этой связи мало кто знал.

Звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова внезапно исчезла с радаров после ухода из ситкома. Многие связывают невостребованность экранной Аллочки с отсутствием актерского таланта.

Как выяснилось, в кино Мария попала благодаря протекции известного спортсмена. Дело в том, что отец актрисы — титулованный советский хоккеист Александр Кожевников. Уже много лет он дружит с Вячеславом Фетисовым. Именно он и помог Марии в ее кинокарьере.

Однако роль Аллочки в «Универе» стала для Кожевниковой проклятием. За актрисой закрепился образ блондинки, которая не блещет интеллектом и помешана на шопинге и красоте. После «Универа» Мария появлялась в нескольких картинах, однако ни одна из них не запомнилась зрителям. Кожевникова решила уйти из кино, чтобы заниматься семьей и детьми.

Вот что думают о способностях Марии интернет-пользователи: