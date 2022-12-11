Эту рекламу пересматривают все россияне, но нелепый ляп видят единицы: проверьте себя

Серия рекламных роликов банка «Империал» с участием исторических личностей гремела на всю страну в 90-х. Тогда еще молодой режиссер Тимур Бекмамбетов был не ограничен в бюджете и мог позволить себе яркие творческие эксперименты. При этом мало кто из зрителей замечал, какую историческую неточность позволил себе постановщик.

Так, в ролике, посвященном полководцу Александру Суворову, Екатерина Вторая награждает его звездой. По сюжету военный отказывается есть на званом ужине, так как соблюдает пост и будет себя ограничивать «до первой звезды». В ответ на это Екатерина тут же наградила Суворова звездой, чтобы он мог насладиться ужином вместе со всеми.

При этом к полководцу императрица обращается как графу, что и является историческим ляпом. Дело в том, что на самом деле Суворов сначала получил свою первую звезду, а уже после — графский титул. Поэтому в реальности такой случай никогда не мог бы произойти.

Также, по словам внимательных зрителей, создатели допустили и множество других ляпов. Они путали даты, имена и весьма вольно обращались с российской историей.