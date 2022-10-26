Эту профессию в России ненавидят: кем стал внук легендарного Райкина

Алексей Яковлев родился в семье известных актеров Юрия Яковлева и Екатерины Райкиной, а его дедушкой был известный на всю страну юморист Аркадий Райкин. Выросший в актерской среде мальчик очень хотел попасть на большой экран, как и его родные.

Сначала ему это удалось: он сыграл в довольно известных фильмах «Тропинины», «Миллион в брачной корзине» и «Раскол». Но затем, когда стало понятно, что режиссеры готовы приглашать его только на роли второстепенных персонажей, Алексей решил полностью изменить образ жизни. В итоге он занялся недвижимостью, избрав для себя профессию, к которой в России относятся плохо: Яковлев стал вполне успешным риелтором.

Актерство в жизни Алексея все же присутствует до сих пор. Периодически он выходит на сцену в тех или иных спектаклях Центрального дома актера имени Яблочкиной. Но главными для него все-таки сейчас являются бизнес и семья, ведь Алексей успешно женат и воспитывает двоих детей.