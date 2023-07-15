Эту песню слышал каждый в СССР: ее исполнил человек, который даже певцом себя не считал

Олег Анофриев всю жизнь строил карьеру артиста. Он снялся более чем в ста фильмах, дублировал иностранные ленты, играл на театральной сцене и даже снял собственную картину «Быть влюбленным». Но прославился на весь СССР как певец.

Дело в том, что именно Анофриев исполнил композицию «Спят усталые игрушки». Его бархатный голос привлек создателей проекта, поэтому они и пригласили артиста. И их выбор не оказался ошибкой: в 1992 году песня стала одной из трех самых популярных мелодий за всю историю телевидения СССР. И до сих пор юные зрители знают слова «Усталых игрушек», ведь передача «Спокойной ночи, малыши!» до сих пор выходит на экраны.

При этом сам Анофриев не считал себя певцом, хотя спеть его приглашали для многих фильмов и сериалов. Он воспринимал себя только как актера, а к музыкальным достижениям не относился серьезно. И никогда не хвастался, что именно он спел известную на всю страну композицию.