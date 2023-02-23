Эту маленькую хитрость вы точно не заметили в сериале «Бригада»: что было не так с Гусевой

Екатерина Гусева воплотила образ Ольги Беловой в криминальной драме «Бригада». Возлюбленная Саши Белого сразу же полюбилась фанатам сериала, но только внимательные фанаты замечали хитрость, на которую пришлось пойти постановщику, чтобы образ героини получился цельным.

Так, по сюжету Белова умеет играть на скрипке, и в нескольких сценах она радует других героев своим виртуозным исполнением. На самом же деле артистка не имела музыкального образования и не знала, как обращаться со скрипкой. Поэтому режиссер Алексей Сидоров решил пригласить профессиональную артистку, которая должна была помочь Гусевой.

В итоге в сценах с игрой Гусевой смычком водит приглашенная исполнительница. Она незаметно продевала свою руку в рукав платья артистки и помогала ей играть. Режиссеру удалось так хорошо спрятать помощницу, что большая часть зрителей до сих пор не догадывается, как именно снимали эти эпизоды.