Смотрите фильмы за 1
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Эту красотку пытались изгнать из Голливуда: уродлива даже для «Кинг Конга» (фото)

Эту красотку пытались изгнать из Голливуда: уродлива даже для «Кинг Конга» (фото)

21 декабря 2022 13:30
Эту красотку пытались изгнать из Голливуда: уродлива даже для «Кинг Конга» (фото)

Продюсеры должны кусать локти.

Кастинг — трудоемкий и изматывающий процесс. В итоге режиссеры принимают решение и очень часто попадают в цель. Но иногда хочется пофантазировать, как бы смотрелись другие претенденты на ту или иную роль вместо тех, кого утвердили в конечном счете.

Наверняка все знают картину «Кинг Конг», вышедшую в 1976 году. Главного женского персонажа сыграла Джессика Лэнг. Она исполнила роль голливудской дивы, которую похищает Кинг Конг. Красавица Лэнг блестяще справилась со своей задачей, и никаких нареканий в ее сторону быть не может. Но мало кто знает, что изначально на эту роль претендовала великая Мэрил Стрип, которая тогда еще не была суперзвездой.

Эту красотку пытались изгнать из Голливуда: уродлива даже для «Кинг Конга» (фото)

Но, увы, продюсеры фильма даже не стали рассматривать ее кандидатуру. Один из них так и сказал своему сыну прямо в присутствии Мэрил: «Она слишком уродлива для Кинг Конга». Он говорил на итальянском, но Стрип отлично знает этот язык.

Конечно, Лэнг смотрится в этом фильме потрясающе, но нет сомнений, что и Мэрил отменно бы сыграла эту роль.

Фото: Globallookpress.com, кадр из фильма « Охотник на оленей», 1978
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video