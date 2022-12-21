Эту красотку пытались изгнать из Голливуда: уродлива даже для «Кинг Конга» (фото)

Кастинг — трудоемкий и изматывающий процесс. В итоге режиссеры принимают решение и очень часто попадают в цель. Но иногда хочется пофантазировать, как бы смотрелись другие претенденты на ту или иную роль вместо тех, кого утвердили в конечном счете.

Наверняка все знают картину «Кинг Конг», вышедшую в 1976 году. Главного женского персонажа сыграла Джессика Лэнг. Она исполнила роль голливудской дивы, которую похищает Кинг Конг. Красавица Лэнг блестяще справилась со своей задачей, и никаких нареканий в ее сторону быть не может. Но мало кто знает, что изначально на эту роль претендовала великая Мэрил Стрип, которая тогда еще не была суперзвездой.

Но, увы, продюсеры фильма даже не стали рассматривать ее кандидатуру. Один из них так и сказал своему сыну прямо в присутствии Мэрил: «Она слишком уродлива для Кинг Конга». Он говорил на итальянском, но Стрип отлично знает этот язык.

Конечно, Лэнг смотрится в этом фильме потрясающе, но нет сомнений, что и Мэрил отменно бы сыграла эту роль.