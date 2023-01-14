Эту худышку прочили на место Роуз из «Титаника»: гляньте на нее теперь (фото)

Неизвестно, как сложилась бы карьера Кейт Уинслет, не сыграй она Розу Дьюитт Бьюкейтер в фильме «Титаник». Между тем известно, что одна актриса отказалась от работы на съемочной площадке легендарного проекта Джеймса Кэмерона. И это решение поставило крест на актерском будущем Клэр Дэйнс.

Именно она была утверждена на роль главной героини. Однако артистка передумала сниматься, заявив всем, что устала от слишком однообразных картин. Кроме того, она сослалась на то, что ее творческие ресурсы исчерпались. Была и другая причина, по которой Дэйнс пошла на попятную.

Незадолго до этого она засветилась вместе с Леонардо ДиКаприо в фильме «Ромео + Джульетта». Удивительно, но факт: Клэр больше не хотела работать вместе с главным красавчиком Голливуда.

Теперь актрисе остается только завидовать Уинслет. Дэйнс не может похвастаться той же популярностью, что есть у Кейт. Ярких ролей в ее фильмографии практически нет, а выделить можно, пожалуй, только сериал «Родина», который завершился весной 2020 года. К слову, внешность знаменитости также оставляет желать лучшего. За прошедшие годы она заметно постарела.