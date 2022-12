Эту девочку в «Игре престолов» полюбили все: гляньте, в кого она превратилась (фото)

Культовое телешоу «Игра престолов» подарило миру целую плеяду ярчайших женских персонажей. Зрители восхищались Дейнерис, представительницами дома Тирелл, Оленной и Маргери, и, конечно, юной Лианной Мормонт. Роль харизматичной леди Медвежьего острова исполнила британская актриса Белла Рэмси.

Впервые ее героиня появилась в шестом сезоне и сразу же произвела неизгладимое впечатление. Юная Лианна покорила зрителей своим мудрым не по годам взглядом и властными интонациями. Больше всего поклонникам шоу понравилось, как высокомерно и яростно молодая правительница смотрела на Рамси Болтона, одного из главных антигероев «Игры престолов».

После удачного дебюта Белла снялась в главной роли в телесериале «Самая плохая ведьма» и получила хвалебные отзывы критиков. А в 2023 году с участием актрисы выйдет проект от HBO «Один из нас», снятый по игре The Last of Us.

Сегодня Рэмси 19 лет, но она почти не изменилась со времен «Игры престолов». Судя по всему, актриса предпочитает свободный стиль унисекс вместо гламура и женственности, поэтому ее легко спутать с мальчиком.