Этой девочке 30? Вы позавидуете Селене Гомес, увидев ее без макияжа и фильтров

Селена Гомес не боится нарваться на нелестные комментарии в свой адрес. Певица активно ведет социальные сети, где не стесняется показать себя настоящую.

Недавно исполнительница порадовала подписчиков фотографиями, на которых запечатлена без макияжа. Более того, звезда отказалась от ретуши, чем вызвала восторг пользователей Сети.

«Реальное фото без мейка, а не как любит какая-нибудь Кайли с миллиардами фильтров. Респект», — отметил один из фолловеров.

Кроме того, многие сошлись во мнении о том, что Селена выглядит гораздо моложе своих лет — она скорее похожа на девочку-подростка, нежели на 30-летнюю девушку. Впрочем, без хейтеров также не обошлось. Некоторые посчитали, что без косметики знаменитость не так уж и прекрасна.