Этот вопрос мучил россиян годами: Пынзарь раскрыла правду о «Доме-2»
Вся страна узнала, как именно снимают популярное шоу.
Дарья Пынзарь стала одной из самых известных участниц «Дома-2». За время жизни на телешоу ей и ее мужу Сергею удалось построить крепкую семью, а сейчас они воспитывают двоих детей и занимаются собственным бизнесом. При этом знаменитости не забывают про телестройку и рассказывают поклонникам пикантные детали проекта.
Так, недавно Пынзарь призналась, как строятся съемки в «Доме-2». Как оказалось, домыслы зрителей о подробном сценарии не оказались правдой: продюсеры не прописывают действия и диалоги героев. Они могут лишь тайно провоцировать участников, чтобы добавить конфликта в очередной выпуск.
«Нет никакого сценария. Со стороны редакторов может быть провокация, но это есть в любом реалити-шоу», — рассказала знаменитость в своем блоге.
Также и сами участники могут обратиться к продюсерам со своей историей. По словам Пынзарь, многие поступали именно так, когда хотели привлечь к себе внимание и остаться на проекте.