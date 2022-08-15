Этот тест точно угадает ваш характер по тому, как вы скрещиваете руки

Когда мы говорим о своем характере или о характере другого человека, в ход, как правило, идут субъективные ощущения и наблюдения. Один и тот же человек может по-разному выглядеть в глазах окружающих. Одни считают его душкой и примером для подражания, другие, напротив, заявляют, что более неприятного типа в жизни не видывали. Причиной тому служат разные обстоятельства, при которых происходило общение, на восприятие другого человека может повлиять абсолютно все, что угодно – даже наше собственное настроение. Нетрудно догадаться, что такой субъективный подход к определению черт личности неприемлем в психологии, иначе тогда результаты экспериментов всякий раз менялись в зависимости от того, какой человек их проводил. Чтобы избежать разночтений и прийти к какому-то единообразию и объективности, ученые разработали специальные психологические тесты. Они способны подсказать, каков же на самом деле характер респондента.

Предлагаем вам пройти необычный тест, который подскажет, какой у вас характер, по манере скрещивать руки на груди. Выберете картинку больше всего подходящую вам и узнайте ответ.

1. Если вы кладете правую руку поверх левой, значит, вы в первую очередь ориентируетесь на доводы разума. Кроме того, вы способны читать окружающих, словно открытую книгу. Вы эмпатичны, великодушны и склонны к сопереживанию. В личной жизни вы предпочитаете не торопить события, вам нравится, когда все идет своим чередом.

2. Если ваша левая рука лежит поверх правой, значит, вы тот человек, который обращает внимание на мельчайшие детали. У вас холодный трезвый ум, вы крайне редко поддаетесь своим чувствам, предпочитая держать их в тайне от окружающих. Когда дело доходит до принятия решений, вы взвешиваете все за и против, а потом выбираете наиболее выгодный вариант.

3. Если вы из тех людей, у которых при скрещивании на виду остаются обе руки, это свидетельствует о вашей уверенности в себе. Вы – прирожденный лидер, который считает своей миссией защищать окружающих. Вы цените свою семью, своих близких, и готовы пойти ради них на все. Люди тянутся к вам за общением и за советом, потому что вы всегда можете выслушать и поддержать.