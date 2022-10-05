Этот советский фильм знает каждый китаец: у него есть ремейк и даже опера

Фильм Станислава Ростоцкого «...А зори здесь тихие» по праву считается одной из лучших кинолент о войне. Но до такой популярности, какую фильм Ростоцкого получил в Китае, в нашей стране очень далеко.

Еще в 1970-е годы руководитель Китая Дэн Сяопин прямо с партийной трибуны провозгласил, что «...А зори здесь тихие...» — это по-настоящему китайская картина. За прошедшее с этого заявления время фильм посмотрели 400 млн жителей КНР, а это треть жителей Поднебесной. Лента обрела в стране поистине культовый статус — примерно такой же, какой у нас имеют «Ирония судьбы...» или «Покровские ворота».

Этому способствовало и то, что одноименная повесть Бориса Васильева входит в обязательную программу для изучения в китайских школах, то есть литературную основу истории о девушках-зенитчицах знает фактически каждый китаец. И когда китайские кинематографисты в 2005 году задумали снимать по книге собственный сериал, то первое, что они сделали, — это получили одобрение от самого писателя.

А в 2015 году к 70-летию победы в Великой Отечественной войне китайцы даже поставили оперу под названием «А зори здесь тихие», которую потом привезли в Санкт-Петербург, чтобы показать в Мариинском театре.