Этот советский фильм разорвал кинопрокат: все дело в одной сцене

Советский зритель увидел фильм-катастрофу «Экипаж» в 1979 году. Амбициозный фильмы Александра Митты произвел на зрителей неизгладимое впечатление, но больше всего им запомнилась не драматичная сюжетная линия или пылающий самолет.

Дело в том, что худсовет позволил добавить в фильм эротическую сцену. Короткий отрывок, в котором приняли участие Леонид Филатов и Александра Яковлева, шокировал зрителей, не привыкших к таким смелым кадрам. Цензоры даже вырезали большую часть эпизода, оставив около 20%, но даже эта часть будоражила любителей кино. В итоге поклонники по несколько раз ходили в кино, лишь бы увидеть героев в постели.

В итоге эта популярность сделала «Экипаж» одним из самых успешных фильмов СССР. Суммарно его посмотрели более 71 миллиона зрителей, а чуть позже картина была показана в США, Аргентине, Японии и других странах по всему миру.