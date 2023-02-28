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Этот советский фильм разорвал кинопрокат: все дело в одной сцене

28 февраля 2023 13:30
Этот советский фильм разорвал кинопрокат: все дело в одной сцене

Поклонники не могли сдержать своего восторга и удивления.

Советский зритель увидел фильм-катастрофу «Экипаж» в 1979 году. Амбициозный фильмы Александра Митты произвел на зрителей неизгладимое впечатление, но больше всего им запомнилась не драматичная сюжетная линия или пылающий самолет.

Дело в том, что худсовет позволил добавить в фильм эротическую сцену. Короткий отрывок, в котором приняли участие Леонид Филатов и Александра Яковлева, шокировал зрителей, не привыкших к таким смелым кадрам. Цензоры даже вырезали большую часть эпизода, оставив около 20%, но даже эта часть будоражила любителей кино. В итоге поклонники по несколько раз ходили в кино, лишь бы увидеть героев в постели.

Этот советский фильм разорвал кинопрокат: все дело в одной сцене

В итоге эта популярность сделала «Экипаж» одним из самых успешных фильмов СССР. Суммарно его посмотрели более 71 миллиона зрителей, а чуть позже картина была показана в США, Аргентине, Японии и других странах по всему миру.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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