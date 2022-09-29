Этот советский фильм наделал шума в Нью-Йорке: кассовые сборы потрясли

То, что Андрей Арсеньевич Тарковский является настоящим гением и культовым режиссером, не нуждается ни в доказательствах, ни в представлении. Любой его фильм — это настоящее культурное явление, причем не только российского, но и мирового масштаба. Достаточно, например, изучить отзывы американских зрителей на ленту «Сталкер».

Еще в 2017 году оцифрованную и отреставрированную версию фильма Тарковского показали в кинотеатрах Нью-Йорка, где она всего за три дня заработала 20 540 долларов. В итоге в восторге остались не только заработавшие на шедевре прокатчики, но и посмотревшие «Сталкера» зрители.

Американцы отмечали, что фильм предлагает зрителю настоящую виртуальную реальность, превосходящую все нынешние технологии. По крайней мере, с точки зрения эмоционального восприятия. По мнению зрителей, атмосферу опасности, которую Тарковский создал в картине, режиссеру удалось добиться, не применяя каких-то спецэффектов, и это поразительно.

В итоге практически все комментаторы сошлись на том, что «Сталкер» — это настоящий кинематографический шедевр международного уровня. А сам Тарковский стал бы лучшим российским режиссером, даже если бы больше никогда ничего не снял.