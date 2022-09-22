Этот советский фильм европейцы высмеяли за антинемецкую пропаганду

С тех пор, как в 1938 году великий Сергей Эйзенштейн снял фильм «Александр Невский», в нашей стране он считается одним из лучших образцов патриотизма, любви к родине и борьбы за свободу, воплощенных на экране. Гениальность снявшего ленту Эйзенштейна, написавшего музыку Прокофьева и воплотившего образ князя Александра Николая Черкасова создали в итоге шедевр на все времена.

А вот в Европе картину Эйзенштейна критикуют до сих пор, в первую очередь за излишнее огрубление и критику по отношению к тевтонским «псам-рыцарям». Автор Дзен-канала «Записки старого кинокритика», например, проанализировал комментарии к фильму со стороны чешских кинолюбителей, многие из них совершенно недвусмысленны.

«Это необходимо посмотреть, если вы хотите от души посмеяться над неуклюжей антинемецкой пропагандой!», «Не помню, чтобы когда-либо видел фильм такой же пропагандистский, как этот», «Остается только пустая пропаганда, на идеи которой нельзя даже не обращать внимание», — так отзывались о ленте зрители.

Впрочем, у культового фильма нашлось и немало защитников, справедливо отмечавших, что пропагандистские фильмы в истории кино снимались уже не раз и будут сниматься еще, а снять что-то иное Эйзенштейн не мог просто потому, что в условиях СССР это в принципе было нереально.