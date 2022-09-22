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Этот советский фильм европейцы высмеяли за антинемецкую пропаганду

22 сентября 2022 20:30
Этот советский фильм европейцы высмеяли за антинемецкую пропаганду

В Старом Свете не оценили легендарное творение Эйзенштейна.

С тех пор, как в 1938 году великий Сергей Эйзенштейн снял фильм «Александр Невский», в нашей стране он считается одним из лучших образцов патриотизма, любви к родине и борьбы за свободу, воплощенных на экране. Гениальность снявшего ленту Эйзенштейна, написавшего музыку Прокофьева и воплотившего образ князя Александра Николая Черкасова создали в итоге шедевр на все времена.

А вот в Европе картину Эйзенштейна критикуют до сих пор, в первую очередь за излишнее огрубление и критику по отношению к тевтонским «псам-рыцарям». Автор Дзен-канала «Записки старого кинокритика», например, проанализировал комментарии к фильму со стороны чешских кинолюбителей, многие из них совершенно недвусмысленны.

Этот советский фильм европейцы высмеяли за антинемецкую пропаганду

«Это необходимо посмотреть, если вы хотите от души посмеяться над неуклюжей антинемецкой пропагандой!», «Не помню, чтобы когда-либо видел фильм такой же пропагандистский, как этот», «Остается только пустая пропаганда, на идеи которой нельзя даже не обращать внимание», — так отзывались о ленте зрители.

Впрочем, у культового фильма нашлось и немало защитников, справедливо отмечавших, что пропагандистские фильмы в истории кино снимались уже не раз и будут сниматься еще, а снять что-то иное Эйзенштейн не мог просто потому, что в условиях СССР это в принципе было нереально.

Фото: Legion-Media
Артем Путинцев
Артем Путинцев
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