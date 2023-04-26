Этот российский фильм произвел фурор за границей: у нас его почти никто не смотрит

Даже иностранные режиссеры не поскупились на комплименты.

Александр Сокуров всегда тяготел к российской истории. В его фильмографии можно увидеть как документальные, так и игровые картины, посвященные родной стране, однако далеко не все из них по достоинству оценили отечественные зрители.

Так, в начале нулевых постановщик представил драму «Русский ковчег». В течение 99 минут Сокуров показывает историю Российской империи с помощью залов Зимнего дворца, при этом совершенно не использует монтажные склейки.

Амбициозная картина произвела настоящий фурор среди иностранных зрителей. Поклонники осыпали Сокурова комплиментами, отмечая, насколько талантливо он представил главные вехи жизни своей страны. По их мнению, «Русский ковчег» можно смело назвать одним из самых запоминающихся фильмов современного российского кинематографа.

«„Русский ковчег“ я просто обожаю. Я едва ли не плакал в финале картины, настолько она прекрасна», — признавался мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту.

Отечественные же зрители не оценили ленту. В прокате фильм был лишь в нескольких кинотеатрах, а пресса обошла его стороной. Поэтому о «Ковчеге» узнали лишь преданные поклонники Сокурова, пристально следящие за его творчеством.