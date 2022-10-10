Этот поступок по отношению к отцу Портос из «Мушкетеров» себе не простил

Актер Валентин Смирнитский смог построить успешную карьеру и завоевать любовь зрителей. Он снялся в десятках ролей, а одним из его главных появлений на экране стала серия фильмов о Д’Артаньяне и трех мушкетерах. При этом далеко не все догадывались, какую цену ему пришлось заплатить за свой успех.

Сразу же после окончания школы артисту удалось поступить с первого раза в Щукинское училище. Учеба и новые знакомства с головой захватили молодого артиста, и он старался как можно реже бывать дома. Как раз в это время у отца Смирнитского обнаружили саркому головного мозга в поздней стадии, поэтому делать операцию было уже слишком поздно. Однако будущая звезда не хотел оставлять новую жизнь и не заботился об отце.

«Молодость эгоистична, я не желал слышать стоны отца, видеть его мучения», — вспоминал позднее актер.

В итоге Смирнитский игнорировал проблемы в семье и не проявлял должную заботу. А когда осознал, что отцу оставались последние дни, то что-то исправлять было уже поздно. Актер, как пишет «СтарХит », не раз признавался, что жалеет о своем поступке и обязательно исправил бы все, если бы мог.