Этот обожаемый советскими детьми мультик поверг в шок иностранцев: вот в чем дело

Из-за разницы менталитетов российским зрителям непонятны некоторые произведения зарубежного кинематографа. Работает это и в обратную сторону.

Несколько поколений детей выросли на советском мультфильме 1954 года «Мойдодыр», который учит умываться и ухаживать за собой. Однако иностранцев отрывки из мультфильма, опубликованные на YouTube, шокировали.

«Нам сказали, что он был придуман, чтобы показать детям, что надо умываться. Но теперь я не хочу, потому что боюсь его. Представляешь, ты должен войти в ванную и увидеть этого "красавчика"? Это кошмар! Никогда не буду спать опять», — высказался блогер Дэниел на канале Skyeng.

При этом иностранцы не смогли не отметить высокий уровень советской анимации, сравнимый с американскими мультфильмами тех лет.