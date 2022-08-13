Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Этот научный тест определит, насколько вы довольны своей жизнью на самом деле

Этот научный тест определит, насколько вы довольны своей жизнью на самом деле

13 августа 2022 17:30
Этот научный тест определит, насколько вы довольны своей жизнью на самом деле

Тест подскажет, пришло ли время для перемен.

Каждому человеку нужно знать, что все, что с ним происходит – на работе ли в отношениях – имеет смысл. Вот только признаться в этом самому себе порой бывает довольно сложно. Многие люди признаются, что их не удовлетворяет то занятие, которому они посвящают свою жизнь, а также считают, что в личной жизни заслуживают лучшего, чем имеют в данный момент. Со всех сторон нам говорят о призвании, некой миссии, которая есть у каждого человека, важно лишь понять, в чем она заключается. С одной стороны, поиски некой сверхцели в своей судьбе – это неплохо, ведь подразумевается, что тогда человек сможет реализовать свой потенциал на все сто процентов. Однако ученые говорят о том, что поиски своего призвания могут привести и к другим, не слишком позитивным результатам. Установка на данность мешает разглядеть другие ценности, которые есть в работе и в личной жизни, в погоне за идеалом человек может не заметить другие, не менее важные вещи, позабыть о своих интересах.

Насколько вы довольны своей жизнью? Быть может, настало время что-то изменить? Пройдите наш тест, чтобы узнать, какие шаги вам необходимо предпринять для улучшения своей жизни.

Показать полностью
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
10 комментариев
Related video