Этот научный тест определит, насколько вы довольны своей жизнью на самом деле

Каждому человеку нужно знать, что все, что с ним происходит – на работе ли в отношениях – имеет смысл. Вот только признаться в этом самому себе порой бывает довольно сложно. Многие люди признаются, что их не удовлетворяет то занятие, которому они посвящают свою жизнь, а также считают, что в личной жизни заслуживают лучшего, чем имеют в данный момент. Со всех сторон нам говорят о призвании, некой миссии, которая есть у каждого человека, важно лишь понять, в чем она заключается. С одной стороны, поиски некой сверхцели в своей судьбе – это неплохо, ведь подразумевается, что тогда человек сможет реализовать свой потенциал на все сто процентов. Однако ученые говорят о том, что поиски своего призвания могут привести и к другим, не слишком позитивным результатам. Установка на данность мешает разглядеть другие ценности, которые есть в работе и в личной жизни, в погоне за идеалом человек может не заметить другие, не менее важные вещи, позабыть о своих интересах.

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