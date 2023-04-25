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Этот мужчина крутил роман с Катрин Денев за деньги: только взгляните, как он выглядел

25 апреля 2023 20:00
Этот мужчина крутил роман с Катрин Денев за деньги: только взгляните, как он выглядел

Она думала, что обрела счастье.

Катрин Денев стала эталонном женственности и элегантности. Даже сейчас ее появление на красной дорожке вызывает у людей подлинный восторг. А заполучить руку и сердце этой французской актрисы в свое время хотели самые именитые красавцы.

Но после отношений с Марчелло Мастроянни женщина впала в тоску. И тогда в ее жизни появился обаятельный и харизматичный Ален Делон. Во время съемок фильма «Полицейский» между ними закрутился роман. Влюбленные вместе проводили вечера, и Катрин казалось, что она вновь обрела счастье.

Этот мужчина крутил роман с Катрин Денев за деньги: только взгляните, как он выглядел

Однако выяснилось, что голубоглазый красавец не испытывает к коллеге глубоких нежных чувств. Режиссер картины заплатил Делону и попросил, чтобы актер очаровал знаменитость. Роман между звездами такого масштаба привлек бы в кинозалы больше зрителей, чем любая другая реклама. После того как Денев узнала об этом, в ее сердце надолго поселилась обида.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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