Этот мужчина крутил роман с Катрин Денев за деньги: только взгляните, как он выглядел

Катрин Денев стала эталонном женственности и элегантности. Даже сейчас ее появление на красной дорожке вызывает у людей подлинный восторг. А заполучить руку и сердце этой французской актрисы в свое время хотели самые именитые красавцы.

Но после отношений с Марчелло Мастроянни женщина впала в тоску. И тогда в ее жизни появился обаятельный и харизматичный Ален Делон. Во время съемок фильма «Полицейский» между ними закрутился роман. Влюбленные вместе проводили вечера, и Катрин казалось, что она вновь обрела счастье.

Однако выяснилось, что голубоглазый красавец не испытывает к коллеге глубоких нежных чувств. Режиссер картины заплатил Делону и попросил, чтобы актер очаровал знаменитость. Роман между звездами такого масштаба привлек бы в кинозалы больше зрителей, чем любая другая реклама. После того как Денев узнала об этом, в ее сердце надолго поселилась обида.