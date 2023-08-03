Этот милый мальчуган вырос в главного хулигана страны: не поверите, о ком речь

Когда в Сети публикуют детские фотографии знаменитостей, часто сложно угадать, кто же именно скрывается за фотографией смешной девочки с косичками или милого мальчугана в коротких шортах. Так и со снимком главного бунтаря и хулигана страны, бессменного лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова.

Глядя на его детское фото, не сразу получается сопоставить его с брутальным образом музыканта с трехдневной щетиной. Маленький Сергей Шнуров был непоседливым ребенком. И хотя со снимка на зрителя смотрят серьезные глаза, в них можно разглядеть озорные искорки будущей рок-звезды.

Стоит отметить, что Сергей Шнуров с ранних лет был непоседливым и активным мальчиком. В школе он был душой компании и всегда привлекал к себе внимание хулиганскими выходками. С возрастом эти качества в нем лишь укрепились. Только в последние годы главный хулиган несколько остепенился и стал вести себя более респектабельно, но списывать со счетов его пока рано.