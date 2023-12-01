Этот любимый многими россиянами фильм снял Янковский: постоянно крутят на Новый год

Не все фанаты догадывались об этой работе знаменитости.

Олег Янковский за годы карьеры прославился как один из самых талантливых и плодовитых актеров. Он успел поработать с самыми знаменитыми советскими режиссерами, а фильмы с его участием не теряют популярности даже спустя годы. При этом мало кто знает, что был у артиста и режиссерский опыт.

Так, в 2000 году на экраны вышла мелодрама «Приходи на меня посмотреть», основанная на пьесе Надежды Птушкиной «Пока она умирала». Сюжет фильма рассказывает историю женщины, которая пытается устроить личное счастье свое дочери. И поставил фильм Янковский вместе со своим давним другом Михаилом Аграновичем.

При этом, как рассказывал сам режиссер, о совместной работе с Аграновичем они договорились еще в конце 80-х. Но долгое время не могли найти подходящий материал. А однажды Янковский прочитал пьесу и решил снять доброе и волшебное новогоднее кино, которое могло бы составить конкуренцию другим праздничным картинам.

«Это „проба пера“. В потоке черного кино захотелось вдруг снять какую-то добрую историю, захотелось какой-то сказки», — рассказывал Янковский в одном из интервью.

И в итоге ему удалось добиться желаемого. «Приходи на меня посмотреть» вот уже 23 года завоевывает сердца фанатов, а зрители единогласно признают картину настоящим шедевром.