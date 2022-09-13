Этот ляп в «Простоквашино» не дает зрителям покоя и спустя 40 лет

Знаменитые советские мультфильмы о деревне Простоквашино и ее обитателях каждый житель России видел, наверное, не один десяток раз. И точно так же не раз наверняка обращал внимание на различные ляпы, разгадка которых до сих пор неизвестна зрителю.

Один из таких ляпов — это тайна груди мамы Дяди Федора. А точнее, размеров и форм ее бюста. Во всех трех сериях они ничуть не похожи друг на друга.

Чем руководствовались мультипликаторы при съемке и обращали ли они внимание на то, как выглядела героиня в предыдущих сериях, неизвестно и по сей день.

При этом объяснить этот факт вероятным применением пластической хирургии нельзя, потому что в 1984 году это была далеко не такая популярная отрасль медицины, как в наши дни. Так что ответ на этот весьма животрепещущий вопрос по-прежнему остается где-то за кадром.