Этот фильм заставит забыть «Иронию судьбы»: в СССР о нем говорить было стыдно

Трудно себе представить, что когда-то советские граждане встречали Новый год не под легендарный фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!». Так, в 1973 году в заветную ночь на экранах показали картину «Эта веселая планета». Она могла стать не менее культовой, чем комедия Рязанова, но не сложилось.

Сюжет повествует об инопланетянах с Альфа Центавры, которые прилетели на Землю на Новый год. Они прибыли в Дом культуры и были уверены, что произведут фурор своими необычными костюмами. Однако все присутствующие тоже облачились в праздничные наряды, поэтому на изумленных инопланетян никто не обращал внимания.

В этом музыкальном фантастическом фильме снялись ярчайшие звезды кино СССР: Екатерина Васильева, Леонид Куравлев, Савелий Крамаров и Наталья Крачковская. Но, несмотря на такой впечатляющий состав, комедия провалилась.

Дело в том, что в начале 70-х тема космоса и противостояния физиков и лириков уже сходила на нет. Поэтому зрители встретили фильм без особого ажиотажа, посчитав его слишком фривольным. Но сегодня многие пользователи Сети отмечают, что эта комедия лучше «Иронии судьбы», ведь там «прекрасная новогодняя атмосфера» и «волшебная музыка Давида Тухманова».