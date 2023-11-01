Этот фильм Высоцкая смотрит, когда кошки скребут на душе: спасал ее в голодном детстве
Актриса умеет выбрать хорошее кино.
Обыватели наивно полагают, что Юлия Высоцкая смотрит лишь киноленты, которые снял ее муж Андрей Кончаловский. Либо те, где снималась она сама. Однако актриса не так эгоцентрична и ограничена в симпатиях.
Есть фильм, который не раз вытаскивал ее из грустных состояний, спасал от тревожных мыслей и помогал вернуться к себе настоящей, оптимистичной и жизнерадостной. О таком чудодейственном кино Высоцкая рассказала в своем Telegram-канале.
Оказалось, супруга именитого режиссера может раз за разом пересматривать ленту «Любовь и голуби» и делает это с огромным удовольствием с самого детства, которое было тяжелым и голодным. Но кинолента спасала. Спасает и теперь.
«Его можно пересматривать бессчетное количество раз, хотя и знаешь наизусть. Фильм блистательный. Абсолютно гениальные актерские работы и соотношение формы и содержания», — написала Высоцкая в Сети.