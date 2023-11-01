Этот фильм Высоцкая смотрит, когда кошки скребут на душе: спасал ее в голодном детстве

Обыватели наивно полагают, что Юлия Высоцкая смотрит лишь киноленты, которые снял ее муж Андрей Кончаловский. Либо те, где снималась она сама. Однако актриса не так эгоцентрична и ограничена в симпатиях.

Есть фильм, который не раз вытаскивал ее из грустных состояний, спасал от тревожных мыслей и помогал вернуться к себе настоящей, оптимистичной и жизнерадостной. О таком чудодейственном кино Высоцкая рассказала в своем Telegram-канале.

Оказалось, супруга именитого режиссера может раз за разом пересматривать ленту «Любовь и голуби» и делает это с огромным удовольствием с самого детства, которое было тяжелым и голодным. Но кинолента спасала. Спасает и теперь.