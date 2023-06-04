Этот фильм в СССР не запретили, а уничтожили: сохранилась лишь одна копия

Многие фильмы, снятые в СССР, были преданы забвению по воле властей. Эта участь постигла ленту «Первороссияне», снятую в 1967 году. Чиновники были так напуганы картиной, что даже решили ее уничтожить, а не просто запретить.

Режиссер Евгений Шифферс взял за основу поэму Ольги Берггольтц «Первороссийск». Сюжет рассказывает о рабочих Нарвской заставы, которые прибыли в 1918 году на Алтай. Здесь они приступают к строительству первой земледельческой коммуны.

Проблема ленты заключалась в том, что она показывала подлинную природу революции без прикрас и романтики. Фильм получился мрачным и отчасти отсылающим к потустороннему. Ленин был представлен не как добрый дедушка, сошедший с плакатов, а как личность из другого мира.

Чиновники пришли в ужас от «Первороссиян» и поспешили уничтожить все копии фильма. Чудом сохранились только негативы, по которым уже спустя много лет восстановили всю картину.

Впрочем, и современные зрители не прониклись сюжетом. Вот какие отзывы они оставили: «Неудачный фильм. Каждая сцена растянута. Постоянно ждешь, что вот-вот сюжет наберет обороты, но увы», «Фильм впечатляет изобразительными решениями. Но духа ему не хватает. В коммунарах не видно огня, силы, целеустремленности, жизнелюбия».