Этот фильм с Тереховой помнят только белорусы: остальные забыли, а зря

Фильм «Давай поженимся» был выпущен в 1982 году и стал примером успешной работы Белорусской национальной киностудии в Советском Союзе. В фильме режиссером выступил Владимир Меньшов, а главную роль сыграла Маргарита Терехова.

Картина рассказывает историю женщины, достигшей сорока лет, и описывает ее чувство ненужности. В поисках выхода из сложной ситуации она предлагает замужество малознакомому мужчине. Однако оказывается, что этот мужчина — бывший военный моряк, который решает создать семью с большим размахом. Главная героиня вытаскивает свой счастливый билет, выбираясь из безысходности.

Фильм «Давай поженимся» остается актуальным и в наши дни. В нем поднимаются проблемы кризиса среднего возраста и поиска счастья в отношениях, которые все еще занимают важное место в жизни людей.

Картина была снята на высоком режиссерском уровне и получила достаточное финансирование от национальной киностудии. Фильм «Давай поженимся» был хорошо принят зрителями и по сей день продолжает пользоваться популярностью.