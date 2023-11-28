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Этот фильм с Тереховой помнят только белорусы: остальные забыли, а зря

28 ноября 2023 06:30
Этот фильм с Тереховой помнят только белорусы: остальные забыли, а зря

Ленту определенно стоит посмотреть.

Фильм «Давай поженимся» был выпущен в 1982 году и стал примером успешной работы Белорусской национальной киностудии в Советском Союзе. В фильме режиссером выступил Владимир Меньшов, а главную роль сыграла Маргарита Терехова.

Картина рассказывает историю женщины, достигшей сорока лет, и описывает ее чувство ненужности. В поисках выхода из сложной ситуации она предлагает замужество малознакомому мужчине. Однако оказывается, что этот мужчина — бывший военный моряк, который решает создать семью с большим размахом. Главная героиня вытаскивает свой счастливый билет, выбираясь из безысходности.

Фильм «Давай поженимся» остается актуальным и в наши дни. В нем поднимаются проблемы кризиса среднего возраста и поиска счастья в отношениях, которые все еще занимают важное место в жизни людей.

Картина была снята на высоком режиссерском уровне и получила достаточное финансирование от национальной киностудии. Фильм «Давай поженимся» был хорошо принят зрителями и по сей день продолжает пользоваться популярностью.

Фото: Кадр из фильма «Давай поженимся» (1982)
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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