Этот фильм с Шукшиной считают одновременно отличным и ужасным, и вот почему

У многих российское кино прочно ассоциируется с мрачными фильмами о невыносимой жизни. Работы Алексея Балабанова — яркий тому пример. Конкуренцию создателю «Брата» может составить Сергей Снежкин, снявший драму «Похороните меня за плинтусом» с Марией Шукшиной в главной роли.

В основу картины легла одноименная повесть Павла Санаева. Произведение является его автобиографией и освещает детские годы писателя. Санаев — сын актрисы Елены Санаевой и пасынок режиссера Ролана Быкова. Когда мать Павла вышла замуж за создателя «Чучела», она оставила ребенка у своей родительницы. Годы жизни с деспотичной бабушкой стали для маленького Павла сущим кошмаром. Именно этот период он и описал в своей повести.

Фильм «Похороните меня за плинтусом» вышел в 2008 году и завоевал огромную популярность. Зрители высоко оценили актерскую игру и самую историю, однако после просмотра у многих осталось мрачное послевкусие.

Гиперопекающая бабушка буквально душит ребенка своей уничтожающей любовью, и беспомощный мальчик становится заложником положения. После такого беспросветного фильма легко впасть в депрессию — настолько проникновенно он снят.