Этот фильм с Мордюковой запрещали на 20 лет: режиссера гнали отовсюду с позором

Первый фильм Александра Аскольдова стал для режиссера и последним. Постановщик взялся за съемки ленты, посвященной Гражданской войне. Главную роль в ней сыграла легендарная Нонна Мордюкова.

Со своей задачей, по мнению цензоров, режиссер не справился. Вместо духоподъемного патриотичного проекта у него получилась остросоциальная драма. В картине «Комиссар» не было ни слова о доблести Красной армии, зато многое говорилось о детях и о семейных ценностях. Простить такую оплошность Аскольдову не могли.

Режиссера уволили с пометкой о профнепригодности, с позором исключили из партии, лишили возможности снимать новые ленты. Его детище запретили на 20 лет. Если бы не Сергей Герасимов, картину никто и никогда бы не увидел.

Именно ему поручили уничтожить фильм, но режиссер не смог этого сделать и сохранил негативы. Их нашли в сейфе Герасимова, когда тот ушел из жизни. Летом 1987 года лента все же дошла до широкой зрительской аудитории.