Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Этот фильм с Мордюковой запрещали на 20 лет: режиссера гнали отовсюду с позором

Этот фильм с Мордюковой запрещали на 20 лет: режиссера гнали отовсюду с позором

12 августа 2023 17:30
Этот фильм с Мордюковой запрещали на 20 лет: режиссера гнали отовсюду с позором

Картину чудом удалось спасти.

Первый фильм Александра Аскольдова стал для режиссера и последним. Постановщик взялся за съемки ленты, посвященной Гражданской войне. Главную роль в ней сыграла легендарная Нонна Мордюкова.

Со своей задачей, по мнению цензоров, режиссер не справился. Вместо духоподъемного патриотичного проекта у него получилась остросоциальная драма. В картине «Комиссар» не было ни слова о доблести Красной армии, зато многое говорилось о детях и о семейных ценностях. Простить такую оплошность Аскольдову не могли.

Режиссера уволили с пометкой о профнепригодности, с позором исключили из партии, лишили возможности снимать новые ленты. Его детище запретили на 20 лет. Если бы не Сергей Герасимов, картину никто и никогда бы не увидел.

Именно ему поручили уничтожить фильм, но режиссер не смог этого сделать и сохранил негативы. Их нашли в сейфе Герасимова, когда тот ушел из жизни. Летом 1987 года лента все же дошла до широкой зрительской аудитории.

Фото: Кадр из фильма "Комиссар" 1967
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше