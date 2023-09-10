Этот фильм со звездами СССР ждала вся страна: стал главным разочарованием эпохи

Советский кинематограф для многих современных зрителей считается особым знаком качества. Россияне обожают пересматривать старые фильмы, полагая, что в те годы режиссеры выдавали шедевры. Однако на самом деле промахов хватало и тогда.

Это доказывает фильм 1983 года с уникальным звездным составом. Его выхода буквально ждала вся страна, но в итоге премьера стала большим разочарованием.

Речь идет о картине «Лунная радуга». Она была основана на книгах Сергея Павлова. События истории разворачивались в будущем — тогда люди уже освоили Солнечную систему, хотя все равно страдали от ее сюрпризов.

Режиссер Андрей Ермаш приходился сыном председателю Госкомитета СССР по кинематографии, а потому смог заполучить в свой фильм признанных звезд. Роли сыграли Василий Ливанов, Юрий Соломин, Игорь Старыгин и Владимир Гостюхин.

Однако даже такой каст не помог проекту. Любители оригинальной истории раскритиковали картину, отмечая слабую режиссуру. Недоброжелатели заявляли, что Ермаш возомнил себя Тарковским, хотя на самом деле не имел и доли его таланта.